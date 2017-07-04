В Баку пройдет церемония награждения "Люкс -2017": звезды, дорогие иномарки

2017-07-04 14:53 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В отеле JW Marriott Absheron 5 июля в 18.00 пройдет церемония награждения национальной премии Luxury Awards, учрежденной организацией интеллигенции "Zirvə", сообщила Trend Life автор проекта Ляман Мирталыблы.

На открытии будет представлено красочное шоу: лауреаты премии пройдут по красной дорожке, гостям будет представлена концертная программа c участием звезд, которые приедут на дорогих иномарках. Ведущий вечера - Самир Байрамлы. Музыкальное сопровождение – диджей China.

Премия вручается за достижения в общественной жизни, образовании, медицине, бизнесе, культуре, искусстве, спорте, индустрии моды и СМИ.

Среди лауреатов премии депутаты Милли Меджлиса Фарадж Гулиев и Ганира Пашаева, ректоры вузов Фарах Алиева (Университет культуры и искусств) и Абель Магеррамов (БГУ), актеры Фирангиз Муталлимова, Фярда Амин, Пярвин Абиева, спортсмены Забит Самедов, Кямиль Зейналлы, Джейхун Велиев, Айхан Мамаев, режиссер Кянан ММ, исполнители Ройа Айхан, Гюнай Ибрагимли, Нура Сури, Эльдар Гасымов, Аяз Бабаев, Эльчин Джафаров, Хайям Нисанов, Сямра Рагимли, Самир Джавадзаде, Натаван Хабиби, стилисты Анар Агакишиев, Эльнур Гасанов и другие.

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(Автор: Вугар Иманов)