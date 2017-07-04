Центробанк Узбекистана выдал лицензию Узагроэкспортбанку

2017-07-04 15:00 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - Центральный банк Узбекистана выдал лицензию акционерно-коммерческому банку (АКБ) «Узагроэкспортбанк» на право осуществления банковских операций. Соответствующее решение об этом приняло накануне правление Центробанка, говорится в сообщении регулятора.

Как сообщалось ранее, в конце января этого года президент Шавкат Мирзияев принял постановление о создании АКБ «Узагроэкспортбанк» для поддержки производителей и экспортеров в агропромышленном секторе.

Банк будет специализироваться в финансировании инвестиционных проектов по развитию производства и экспорта агропромышленной продукции, оказывать содействие клиентам в выработке стратегий по продвижению плодоовощной и другой сельхозпродукции на международные рынки совместно с зарубежными банками, финансовыми институтами, дипломатическими и торговыми представительствами.

Уставный капитал АКБ «Узагроэкспортбанк» сформирован на сегодняшний день в эквиваленте 10 миллионов евро. Акционерами банка являются Фонд реконструкции и развития республики (75 процентов), Национальная компания экспортно-импортного страхования «Узбекинвест» (10 процентов), АО «Узагросугурта», АО «Кафолат СК» и ХК «Узбекинвестхолдинг» - по пять процентов у каждого.

В постановлении оговаривалось, что акционерами Узагроэкспортбанка могут выступать также резиденты и нерезиденты Узбекистана, в том числе международные финансовые институты.

К 2020 году «Узагроэкспортбанк» должен будет привлечь в уставный капитал стратегического иностранного инвестора с долей не менее 15 процентов. Оказать содействие банку в привлечении в качестве акционеров банка всемирно известных профильных компаний и международных финансовых институтов поручено министерству внешнеэкономических связей, инвестиций и торговли, а также министерству иностранных дел.

Новый банк и его филиалы на пять лет с даты регистрации освобождаются от уплаты всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды, с направлением высвобождаемых средств на укрепление ресурсной и материально-технической базы банка.

В настоящее время в банковской системе Узбекистана действуют 27 коммерческих банков, в том числе три государственных, пять - с участием иностранного капитала, семь частных и 12 акционерных.

В 2016 году совокупные активы банков Узбекистана выросли на 23,3 процента – до 80,4 триллиона сумов, совокупный кредитный портфель - на 25,1 процента, до 53,4 триллиона сумов, совокупный банковский капитал возрос на 20,5 процента – до 9,4 триллиона сумов.

Официальный курс на четвертое июля составляет 3986,55 UZS/USD.

(Автор: Демир Азизов)