Türkiye ve Azerbaycan ortak çalışma grubu toplantısı

2017-07-04 15:17 | www.trend.az | 1

Türkiye ve Azerbaycan arasında eğitim alanındaki iş birliğini geliştirmek için kurulan ortak çalışma grubu, ilk toplantısını Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yaptı.

Azerbaycan Eğitim Bakanlığında düzenlenen toplantıya Azerbaycan Eğitim Bakanı Mikayıl Cabbarov ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Bakan Yardımcısı Orhan Erdem başkanlığındaki heyetler katıldı.

Cabbarov, toplantıda yaptığı konuşmada, Azerbaycan ile Türkiye ilişkilerinin müstesna bir özellik taşıdığını, dünyada benzerinin olmadığını kaydetti.

Eğitim alanındaki ilişkilerin de son derece iyi olduğunu belirten Cabbarov, binlerce Azerbaycanlı öğrencinin Türkiye'de, Türk öğrencilerin de Azerbaycan'da eğitim gördüğünü söyledi.

Azerbaycanlı akademisyenlerin Türk üniversitelerinin, Türk akademisyenlerin de Azerbaycan üniversitelerinin gelişmesine katkı sağladığını ifade eden Cabbarov, "İlişkilerin daha da gelişeceğini ve derinleşeceğini ümit ediyorum. Şubat ayında Türkiye'ye yaptığım resmi ziyarette, iki ülke arasında eğitim alanındaki diyaloğun devam ettirilmesi için çalışma grubunun kurulmasına yönelik kararın kabul edilmesi memnuniyet vericidir." dedi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Erdem de Türkiye-Azerbaycan dostluğunun sözlerle anlatılacak boyutun ötesinde olduğunu söyledi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın iyi ve kötü günde birbirinin yanında yer alan iki halkın devletleri olduğunu belirten Erdem, Azerbaycan'ın, 15 Temmuz'daki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi ve 17-25 Aralık 2014 sürecinde gösterdiği kararlı tutum dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hızla çok zor bir iş başardığınızı biliyoruz. Okulların kapatılması ve kararlı duruşa gerçekten minnettarız. Çalışma grubu kapsamında yapacağımız çalışmaların çok hayırlı olacağını düşünüyoruz. Kısa sürede Sayın Bakanımız ve sizin de katılımınızla bu protokollerin sonuçlandırılmasını arzu ediyoruz. Ülkelerin en önemli kaynağı insan kaynağı. Türkiye'nin eğitim alanında deneyimleri var. Azerbaycan'ın da bu konuda köklü geçmişi ve çok güzel örnekleri var. Karşılıklı olarak bu deneyimleri paylaşmalıyız. Sizin iyi örneklerinizi almaya, bizim başarılı olduğumuz alanları da size sunmaya hazırız. Bu konuda her türlü katkıyı vermek istiyoruz."

Bakan yardımcıları eş başkanlığındaki ortak çalışma grubu, okul öncesi eğitim, genel eğitim, yüksek eğitim, meslek eğitimi, diplomaların tanınması, özel eğitim, hukuki belgelerin statüsü gibi konuları müzakere edecek. Müzakere edilen konular daha sonraki süreçte protokol haline getirilerek bakanların imzasına sunulacak.

Bakü'ye gelen çalışma grubu heyetinde Bakan Yardımcısı Erdem'in yanı sıra YÖK, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Türkiye Maarif Vakfı yetkilileri yer alıyor.

AA