® Выгодное предложение от AccessBank тем, кто хочет кредит

2017-07-04 15:19 | www.apa.az | 4

15=12? Как это возможно? Вполне возможно, и AccessBank доказал это! Каждый, кто берет кредит в AccessBank на 15 месяцев, оплачивает проценты только за 12!

Будучи одним из лидеров банковского сектора, AccessBank постоянно радует клиентов новыми кампаниями. Учитывая интерес клиентов к кампании, запущенной в прошлом месяце, Банк продлил ее срок, и отныне каждый может воспользоваться этим предложением до 31 июля 2017 г.

Воспользовавшись данным предложением, клиенты могут на выгодных условиях получить микрокредиты в сумме до 50 000 манатов и наличные кредиты в сумме до 20 000 манатов.

Подробную информацию можно получить на официальном Интернет-сайте Банка, странице Facebook и в Информационном Центре по номеру 151.