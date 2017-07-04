Арас Агаларов о встрече Путина и Трампа

2017-07-04 15:25 | www.oxu.az | 6

«Они без меня разберутся, я думаю, люди опытные. Все знают, все понимают, без всяких напутствий. Просто, если две такие страны, как Соединенные Штаты и Россия, договорились бы, было бы всем получше, поинтересней и легче жить».

Как передает Oxu.Az, об этом российский миллиардер азербайджанского происхождения, владелец Crocus Qrup Арас Агаларов сообщил в интервью газете «Комсомольская правда», комментируя планируемую встречу президента США Дональда Трампа со своим российским коллегой Владимиром Путиным в рамках саммита G-20.

По его словам, на Трампа оказывается давление:

«Дональд Трамп - человек достаточно остроумный, с хорошей реакцией. Во всяком случае, в то время (когда приезжал в Москву) хорошо был настроен к России. Несмотря на все эти слухи, которыми его окружили со всех сторон средства массовой информации, я думаю, что он свое мнение не изменил. Просто они его взяли в такие ежовые рукавицы по поводу того, что с Россией надо быть пожестче. И тут, конечно, это накладывает на складывающуюся ситуацию свой отпечаток».

A.M.

