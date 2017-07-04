Азербайджан заинтересован в открытии авиарейсов в города страны из Ирана - министр

2017-07-04 15:01 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджан заинтересован в открытии регулярных авиарейсов в Баку, Гянджу и Нахчыван из различных городов Ирана, что будет способствовать развитию туризма, как в Иране, так и в Азербайджане. Об этом министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев сказал на встрече с вице-президентом Ирана, председателем Организации культурного наследия, ремесел и туризма Захрой Ахмадипур, говорится в сообщении минкультуры и туризма, распространенном во вторник.

Абульфас Гараев находится с визитом в Иране в связи с проведением Дней культуры Азербайджана,

Министр подчеркнул, что в этом году на праздник Новруз Азербайджан посетили 65 тысяч иранских туристов, которые довольны отдыхом в Азербайджане, поскольку у обоих народов схожие национальные традиции и кухня.

Гараев добавил, что необходимо создать совместные туристические фирмы, которые будут функционировать в Азербайджане и Иране. Эти фирмы могли бы организовывать различные туры с учетом пожеланий туристов.

Гараев напомнил, что решением, принятым на конференции министров культуры стран-членов ОИС в Баку, Нахчыван был объявлен «Столицей исламской культуры» в 2018 году, и распоряжением Президента Азербайджана создан оргкомитет по проведению мероприятий в следующем году. Первое заседание оргкомитета прошло в ноябре 2016 года в Нахчыване, где был утвержден План мероприятий, в том числе это выступления творческих коллективов и другие интересные программы.

«Развитие туризма - лучшее средство для еще большего укрепления дружбы», - сказал Гараев, пригласив вице-президента Ирана Захру Ахмадипур посетить с официальным визитом Азербайджан.

Также в ходе встречи министр коснулся армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, подчеркнув, что на оккупированных территориях армяне осуществили геноцид культурного наследия Азербайджана, уничтожив тысячи исторических памятников, в том числе мечети.

Захра Ахмадипур отметила, в свою очередь, что Иран поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Также она сказала, что в Иране развивается промышленность изделий ручной работы, вызывающих большой интерес у туристов.

На встрече было отмечено, что близость народов двух стран требует еще большего укрепления дружбы и добрососедства. Народы двух стран исторически обладали культурными связями, которые на современном этапе необходимо развивать и доводить до будущих поколений, чтобы дружба Ирана и Азербайджана была вечной.

На встрече с участием посла Азербайджана в Иране Буньяда Гусейнова и председателя правления Ассоциации туризма Азербайджана Нахида Багирова также были обсуждены вопросы организации совместной выставки ручных работ, перспективы взаимных связей.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)