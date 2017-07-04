Названа дата встречи Путина и Трампа

2017-07-04 15:04 | www.trend.az | 4

Первая личная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа согласована и состоится 7 июля "на полях" саммита "Группы двадцати" в немецком Гамбурге, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

"Согласована, 7-го (июля)", — сказал Ушаков журналистам.

Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля. Ранее как в Кремле, так и в Белом доме подтвердили проведение первой встречи двух лидеров "на полях" саммита.