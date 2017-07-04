В Австралии пассажирский самолет совершил аварийную посадку – ВИДЕО

2017-07-04 15:34 | www.oxu.az | 4

В Австралии экстренно сел самолет — предположительно, из-за столкновения с птицами.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на vesti.ru, об этом сообщает телекомпания АВС. На борту лайнера было 345 пассажиров и 14 членов экипажа — он выполнял рейс из австралийского города Голд-Кост в Малайзию.

Проблемы с двигателем возникли примерно через полчаса полета — пассажиры увидели в иллюминатор искры под крылом самолета.

Н.О.

