Азербайджан дифференцирует цены на билеты во внутренних пассажирских и скоростных поездах

2017-07-04 15:10 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Стоимость верхних и нижних мест в плацкартном и купейном вагонах во внутренних пассажирских и скоростных поездах будет отличаться, говорится в распространенном во вторник сообщении ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Согласно сообщению ЗАО, с 15 июля 2017 года по отношению к стоимости билетов на нижние места в купе и плацкарте будет применяться коэффициент 1,2.

"Данный шаг предпринят с целью улучшения уровня обслуживания пассажиров, обеспечения гибкого тарифного регулирования и урегулирования стоимости проезда", - говорится в сообщении.

Отметим, что, начиная с февраля прошлого года, решением Кабинета министров страны полномочия по регулированию тарифов на железнодорожные перевозки внутри страны переданы АЖД.

Ранее эти функции выполнялись Тарифным (ценовым) советом Азербайджана ввиду того, что АЖД находилось в подчинении министерства транспорта.

Однако, в соответствии с Указом Президента Азербайджана от 18 сентября 2015 года ЗАО "Азербайджанские железные дороги" стало самостоятельной структурой и передано в ведение кабинета министров.

(Автор: Анвар Мамедов)