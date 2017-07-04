Дональд Трамп поздравил Казахстан с проведением ЭКСПО-2017

2017-07-04 15:11 | www.trend.az | 4

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поздравил Нурсултана Назарбаева и Казахстан с проведением выставки «ЭКСПО-2017». Об этом сообщает пресс-служба Акорды, передает МИА «Казинформ». От имени американского народа Д. Трамп поздравил Нурсултана Назарбаева и народ Казахстана с проведением международной специализированной выставки «ЭКСПО - 2017», проводимой впервые в Центральной Азии. Президент Соединенных Штатов Америки отметил, что благодаря этому глобальному мероприятию более миллиона посетителей из Казахстана и всего мира будут вовлечены в потрясающую атмосферу технологических инноваций, вдохновляемых человеческим воображением, и партнерства, получившего отражение в более чем 115 национальных павильонах. «Соединенные Штаты Америки имеют честь участвовать в выставке «ЭКСПО - 2017» в Астане и представить лучшие в Америке изобретения в области энергетики, науки и технологий, а также наше культурное разнообразие», - упоминается в письме. Также Д. Трамп подчеркнул, что павильон США является важным символом стратегического партнерства, которое две страны укрепляли в течение прошедшей четверти века, и демонстрирует приверженность Соединенных Штатов продвижению мира, стабильности и процветания в регионе в течение дальнейших лет. «Я приветствую Казахстан и Вас, господин Президент, за Ваше видение и лидерство в продвижении глобального диалога по вопросам энергетической безопасности посредством ЭКСПО - 2017. Я надеюсь на дальнейшее укрепление стратегического партнерства между США и Казахстаном, основанного на взаимном уважении и общих интересах», - говорится в письме.