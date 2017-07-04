Трёхсторонняя встреча глав Таджикистана, Пакистана и Афганистана состоится в Душанбе

2017-07-04 15:15 | www.trend.az | 3

По приглашению Президента Таджикистана Эмомали Рахмона 6 июля в Душанбе состоится трёхсторонняя встреча глав государств Таджикистана, Афганистана и Пакистана. Будет обсуждаться широкий перечень вопросов взаимодействия трех стран в сферах политики, экономики и безопасности. Об этом НИАТ «Ховар» сообщили в МИД Таджикистана.

Среди экономических проблем основное внимание будет уделено торговле и инвестициям, энергетике, транспортной инфраструктуре и усилению контактов между деловыми кругами трех стран.

В центре внимания сторон также вопросы дальнейшей поддержки Правительства Афганистана по обеспечению мира и социально-экономического развития страны и совместной эффективной борьбы с угрозами региональной и международной безопасности.

Ожидается, что по итогам Душанбинской встречи будет принято Совместное заявление руководителей трех стран, направленное на всеобъемлющее партнерство, создание новых механизмов взаимодействия в ключевых направлениях сотрудничества и придание нового импульса региональным процессам.