В Кыргызстане выпущена энциклопедия налоговой службы

2017-07-04 15:18 | www.trend.az | 3

В Кыргызстане выпущена первая в истории страны энциклопедия налоговой службы, передает Кabar со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы (ГНС) КР.

Книга была презентована 3 июля 2017 год на мероприятии, посвященном дню налогового сотрудника КР.

Энциклопедия издана на кыргызском и русском языках объемом 400 страниц и тиражом в 800 экземпляров. Многие материалы сопровождены иллюстративными материалами и документальными фотографиями.

В предлагаемом издании представлены сведения о деятельности налоговых органов, выполняющих важную функцию по сбору налогов и пополнению государственного бюджета.

Книга также знакомит с важными моментами истории формирования и становления налоговой системы, особенностями налоговой политики в три совершенно разные эпохи развития общества и общественных отношений.

Отдельным разделом включен свод сведений информационного характера, в том числе определения налоговых терминов и понятий.

Как дань уважения к тому неоценимому вкладу, который внесли руководители и передовые сотрудники Налоговой службы, в энциклопедию вошли также сведения о 672 деятелях.

Издание предназначено для налоговых и научных работников, студентов экономических факультетов вузов и специальных учебных заведений (техникумов, колледжей и др.), налогоплательщиков и широкого круга читателей.

Представляя энциклопедию, статс-секретарь ГНС Карагул уулу Жакып подчеркнул, что это пока первое подобного рода справочное издание и выразил надежду, что в будущем возможно издание новых томов книги.

«Появление энциклопедии ГНС востребовано самим временем. История формирования и становления налоговой системы Кыргызстана позволяет не просто сравнить и увидеть ее особенности, промахи и достижения, но, что немаловажно, определить современный курс государства на развитие налоговой системы страны», – сказал статс-секретарь.