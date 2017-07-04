В Москве состоялась встреча лидеров России и Китая

2017-07-04 15:56 | www.apa.az | 3

Президент России Владимир Путин встретился в Москве с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как сообщает московский корреспондент АПА, Президент России Владимир Путин вручил в Кремле председателю КНР Си Цзиньпину Орден святого апостола Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги в укреплении дружбы между народами России и Китая.

Си Цзиньпин сказал, что Китай заинтересован в укреплении взаимодействия и всестороннего сотрудничества. Он напомнил, что после избрания председателем КНР, он 22 раза встретился с лидером России: «Больше всего из иностранных государств я совершаю визиты в Россию. Уверен, что и это визит завершится полностью успешно».

На переговорах между лидерами России и Китая были обсуждены стратегическое сотрудничество между двумя странами, а также международная повестка. По завершению переговоров планируется принятие двух заявлений и подписание 40 документов.