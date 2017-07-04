Что посмотреть летом в Баку: ТОП-фильмов от Park Cinema

2017-07-04 15:22 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Наконец-то наступило долгожданное время года -лето. Кто-то поедет к морю и путешествовать по неизведанным местам, кто-то поедет к бабушке на дачу. Но все, конечно, будут ходить в кино этим летом. Какие фильмы будут показывать в кинотеатрах Азербайджана этим летом 2017 года? Сеть кинотеатров Park Cinema составила список лучших фильмов этого лета. Запасайтесь попкорном!

На экранах появятся самые ожидаемые и громкие фильмы культовых режиссеров: Джонa Уоттсa, Люка Бессона, Кристофера Нолана, Бенни Бума, Николая Арселя, Дэвида Ф. Сандберг

«Человек-Паук: Возвращение Домой» - с 6 июля в форматах IMAX 3D, 3D, а также 2D.

После исторической встречи с командой Мстителей Питер Паркер возвращается домой, стараясь зажить обычной жизнью под опекой своей тети Мэй. Но теперь за Питером приглядывает еще кое-что. Тони Старк видел Человека-Паука в деле и должен стать его наставником. Когда новый злодей Стервятник угрожает уничтожить все, что дорого Питеру, приходит время доказать всем, что такое настоящий супергерой.

Трейлер: http://parkcinema.az/movies/view/3880/horumcek-adam-eve-qayidis#schedule

«Дюнкерк» - военная драма режиссёра Кристофера Нолана, с 20 июля, также в формате IMAX 3D

Фильм расскажет историю чудесного спасения более трехсот тысяч солдат в ходе Дюнкеркской операции, имевшей место в начале Второй мировой войны. События начинаются с окружения сотен тысяч британских и союзных войск силами противника. Пойманные в ловушку на пляже, и находясь спиной к морю, они сталкиваются лицом к лицу с неразрешимой ситуацией, тем временем как тиски противника сжимаются все сильнее и сильнее.

Трейлер: http://parkcinema.az/movies/view/4278/dunkirk#schedule

«2Pac: Легенда» - премьера фильма состоится 27 июля.

Фильм посвящён судьбе и творчеству Тупака Шакура. Это правдивая история о том, как чернокожий выходец из гетто, участник криминальных разборок, неоднократно привлекавшийся к суду и развязавший смертельную войну рекорд-лейблов, становится настоящим голосом улиц и одним из самых влиятельных исполнителей в мировой рэп-культуре.

Трейлер: http://parkcinema.az/movies/view/4577/2pac-efsane#schedule

"Взрывная блондинка" - с 27 июля.

Агент Лоррейн Бротон, бриллиант в короне Секретной разведывательной службы Ее Величества, не просто мастер шпионажа: она бомбически сексуальна, взрывоопасна и использует весь арсенал своих уникальных умений во время невыполнимых миссий. В неспокойном Берлине, куда ее направляют с заданием вернуть бесценное досье, она вынуждена объединиться с агентом под прикрытием Дэвидом Персивалем. Вместе им предстоит проложить путь через тернии смертельных шпионских игр.

Трейлер: http://parkcinema.az/movies/view/4391/cilgin-sarisin#schedule

«Темная башня» - по мотивам культового произведения Стивена Кинга, с 3 августа.

Главный герой в фильме Роланд — последний член древнего рыцарского ордена стрелков. Поначалу в одиночку, а потом с группой верных друзей, он совершает длительный поход по постапокалиптическому миру, напоминающем Америку старого Запада, в котором присутствует магия. Приключения Роланда и его спутников включат в себя посещение и других миров и временных эпох, включая Нью-Йорк XX века и опустошенный пандемией гриппа мир «Противостояния». Роланд уверен, что если он дойдёт до центра всех миров, до Тёмной Башни, он сможет подняться на её верхний уровень, чтобы увидеть, кто управляет всем Мирозданием и, возможно, восстановить порядок мира.

Трейлер: http://parkcinema.az/movies/view/3741/qaranliq-qala#schedule

«Проклятие Аннабель - 2» - самый ожидаемый ужастика лета, с 10 августа.

южет фильма рассказывает о том, как кукольник вместе со своей женой приглашают в свой дом монахиню с девочками из приюта, которые становятся мишенью для Аннабель - одержимого создания кукольника.

Трейлер: http://parkcinema.az/movies/view/4466/annabelin-leneti-2#schedule

«Валериан и город тысячи планет» - с 10 августа 2017 в формате 3 D, 2 D

2700 год. Валериан и Лорелин - космические спецагенты, которые по долгу службы впутались в подозрительное дело и стали невольными участниками то ли межгалактического заговора, то ли аферы причудливых поселенцев планеты Альфа, прибывших туда из различных миров со всех уголков галактик.

Трейлер: http://parkcinema.az/movies/view/3996/valerian-ve-min-planetler-seheri-az-sub#schedule

Более подробно на сайте parkcinema.az