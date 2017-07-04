Завтра в Азербайджане экзамены будут сдавать около 27 тыс. человек

2017-07-04 15:24 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане завтра Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет очередные экзамены, говорится в сообщении центра во вторник.

Экзамены пройдут в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шеки, Барде, Гекчае, Ширване, Лянкяране и Хачмазе с участием 26 709 человек.

В экзаменах будут участвовать абитуриенты по V группе специальностей (специальности, требующие особых способностей), а также 17 928 выпускников прежних лет, подавших документы в колледжи на базе полного среднего образования (11 лет), 4 886 выпускников прежних лет, подавших документы в колледжи на базе общего среднего образования (9 лет), 914 девятиклассников и 2981 учащийся 11-х классов, являющихся выпускниками этого года, по уважительной причине не сумевших принять участие в выпускных экзаменах и прошедших регистрацию для сдачи их экстерном.

Абитуриенты, которые будут участвовать в этих экзаменах, могли распечатать пропускной лист на экзамен с 30 июня.

На экзамен необходимо принести пропускной лист на экзамен, оригинал документа, подтверждающего личность:

a) граждане Азербайджана, включая лиц, которым не исполнилось 16 лет – удостоверение личности;

b) иностранцы - паспорт или разрешение на проживание, лица без гражданства – удостоверение личности и разрешение на проживание, иностранные граждане, получившие статус беженца, и члены их семьи – удостоверение беженца.

Учащиеся, не имеющие фотографии на удостоверении личности, вместе с другими документами должны иметь справку, выданную учебным заведением с наклеенной фотографией (3х4), заверенную печатью.

Лица, не имеющие один из документов или у которых имеется несоответствие между этими документами, на экзамены допускаться не будут.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)