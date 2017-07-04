Саргсян о последствиях апрельской войны

2017-07-04 16:08 | www.oxu.az | 4

«Апрельская война» была использована для продления власти Бако Саакяна».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ru.1in.am, с таким заявлением выступил армянский политолог Манвел Саргсян.

По его словам, «конституционные реформы» в так называемой «НКР» призваны дать Саакяну бессрочные полномочия:

«Ранее закон не позволял избираться на более чем 2 срока. Сейчас эти ограничения сняты.

Апрельская война также была использована для продления власти», - сказал он.

Отметим, что сайт «Ирагир» написал, что ереванский режим воспользовался «апрельской войной» для продления срока полномочий Бако Саакяна в сепаратистском «НКР».

Н.О.

