MIDA привлекло 11 млн манатов для строительства соцжилья в Баку

2017-07-04 15:30 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - ООО MIDA при Государственном агентстве по жилищному строительству Азербайджана привлекло инвесторов для строительства трех жилых домов на территории жилищного комплекса в Ясамальском районе Баку, говорится в распространенном во вторник сообщении ООО.

Согласно сообщению, победителем инвестконкурса на строительство трех многоэтажных зданий на территории жилого комплекса в Ясамальском районе стала компания KAT Holding. Одно здание будет передано в распоряжение Госагентства по жилищному строительству для продажи квартир по программе "Социальное жилье". Квартиры в оставшихся двух домах будут реализованы инвестором по рыночным ценам.

Строительство вышеуказанных трех зданий должно завершиться в течение 18 месяцев, а общий объем инвестиций составляет 10 миллионов долларов.

Кроме того, объявлен победитель инвестконкурса на проведение телефонной, телевизионной и интернет-линий и оказание жителям соответствующих услуг. Им стала компания ENGINET, объем инвестиций которой составит один миллион манатов.

Для строительства жилого комплекса в Ясамальском районе в прошлом году был выделен участок площадью 11,6 гектара. Городок будет состоять из 29 многоквартирных жилых зданий: 17 из них будут двухблочными и девятиэтажными, а 12 - одноблочными и 12-этажными. При этом 301 из 1854 квартир в этих зданиях будет однокомнатной, 1110 - двухкомнатными, 443 - трехкомнатными. Площадь однокомнатных квартир составит от 31 до 33-х квадратных метров, двухкомнатных - от 50 до 58 квадратных метров, трехкомнатных - около 70 квадратных метров.

С 30 мая 2017 года началась регистрация обращений граждан, имеющих право на получение квартир в жилищном комплексе MIDA. Ежемесячная плата за покупку трехкомнатной квартиры в ипотеку не будет превышать 300 манатов, а за однокомнатную квартиру она составит 130-150 манатов.

Государственное агентство по жилищному строительству при Президенте Азербайджана было создано в апреле 2016 года.

Официальный курс на четвертое июля составляет 1,7021 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)