Азербайджан увеличил расходы на ипотеку и соцжилье

2017-07-04 15:35 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджан наполовину увеличил расходы на льготную ипотеку и строительства социального жилья в государственном бюджете на 2017 год.

Это предусмотрено в изменениях в закон "О государственном бюджете на 2017 год", принятых в минувшую пятницу Милли Меджлисом (парламентом) Азербайджана.

Согласно изменениям, в 2017 году на расходы по льготной ипотеке и социальному жилью из госбюджета планируется дополнительно выделить 50 миллионов манатов.

Напомним, что в первоначальном бюджете на текущий год расходы по данной статье составляли 100 миллионов манатов.

Согласно новому порядку выдачи ипотечного кредита, утвержденному в июне 2016 года, льготный ипотечный кредит будет выдаваться только гражданам Азербайджана и только в национальной валюте на срок от трех до до 30 лет на покупку жилой площади, находящейся в собственности гражданина. Процентные ставки по льготной ипотеке не должны превышать четырех процентов годовых.

Максимальная сумма ипотечного (в том числе льготного) кредита определяется ОАО “Азербайджанский ипотечный фонд" и не должна превышать стоимости жилья со средним ремонтом площадью 100 квадратных метров в зоне семь города Баку. Годовые процентные ставки по кредиту определяются Наблюдательным советом ОАО.

Сумма льготного ипотечного кредита должна составлять не более 85 процентов стоимости приобретаемой жилплощади на момент выдачи кредита, за исключением случаев, когда сам заемщик требует уменьшить сумму кредита.

Месячная оплата за ипотечный кредит не должна превышать 70 процентов месячного дохода заемщика, возраст заемщика на момент последней даты выплаты задолженности по кредиту не должен превышать установленный законодательством пенсионный возраст. Обязательно наличие договора о страховании жизни.

Льготные условия распространяются на членов семей шехидов, семей Национальных героев Азербайджана, вынужденных переселенцев, госслужащих со стажем работы не менее трех лет, учителей общеобразовательных школ со стажем работы не менее пяти лет, кандидатов и докторов наук, лиц, имеющих особые заслуги в спорте, а также военных с минимальным стажем службы в три года.

Каждая семья, имеющая право на льготный ипотечный кредит, может воспользоваться им только один раз.

Согласно "Порядку получения гражданами на льготных условиях квартир, находящихся в распоряжении ООО MIDA", право на получение на льготных условиях квартир принадлежит лицам, указанным в порядке выдачи ипотечного кредита за счет средств ОАО "Азербайджанский Ипотечный Фонд", в том числе льготного ипотечного кредита.

Лица, обладающие правом на приобретение на льготных условиях квартир, могут воспользоваться этим правом только один раз, за исключением случаев замены квартиры, осуществляемой по согласию Государственного агентства по жилищному строительству при Президенте Азербайджана.

Согласно условиям льготной покупки квартиры, жилье приобретается за счет ипотечного кредита или за счет средств заявителя, или же за счет кредитов, привлеченных в кредитных организациях.Квартира предоставляется полностью отремонтированной и оснащенной кухонной мебелью. Если квартира приобретается за счет ипотечного кредита, сумма кредита, выдаваемого банком-агентом, должна составлять 90 процентов от стоимости квартиры (за исключением случаев, когда заемщик официально обращается за кредитом на сумму меньше 90 процентов).

Официальный курс на четвертое июля составляет 1,7021 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)