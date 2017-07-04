В Баку арестован похититель велосипедов

2017-07-04 16:15 | www.oxu.az | 4

В Баку задержан человек, укравший велосипеды восьми граждан.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

По информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 24-го отделения Низаминского районного управления полиции, задержан ранее судимый житель города Мингячевир Сабухи Мамедов, подозреваемый в краже 8-ми велосипедов, принадлежащих гражданам на территории района 1 и 2 июля.

Расследование продолжается.

A.M.

