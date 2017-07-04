В селе Джоджуг Марджанлы начинается строительство еще 100 домов

2017-07-04 15:40 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В селе Джоджуг Марджанлы начинается строительство еще 100 домов, говорится в сообщении Госкомитета Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев, распространенном во вторник.

В связи с этим представители Фонда социального развития вынужденных переселенцев и строительных компаний посетили Джоджуг Марджанлы и осмотрели территорию, где будет построен новый поселок. Директор Фонда социального развития вынужденных переселенцев Сабир Ахмедов сообщил, что на втором этапе строительно-восстановительных работ в Джоджуг Марджанлы планируется построить 100 домов, детсад на 50 мест, медпункт, отделение почты, а также другие социально-инфраструктурные объекты.

Было отмечено, что 14 домов, которые будут построены на территории в 70 гектаров, будут однокомнатными, 38 – двухкомнатными, 36 – трехкомнатными, 12 – четырехкомнатными.

В поселке на территории площадью 1,75 гектара будет разбита зеленая зона, построены дороги, тротуары и др. Строительные работы планируется завершить в течение трех месяцев.

В новом поселке, который был заложен на первом этапе строительно-восстановительных работ, проведенных в Джоджуг Марджанлы, было построено 50 домов, общеобразовательная школа на 96 мест, мечеть, электростанция, гидрометеорологическая станция, линии газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения, построена автомобильная дорога протяженностью девять километров.

В поселок будут переселены вынужденные переселенцы из села Джоджуг Марджанлы.

В соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева от 15 июня 2017 года, в селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района начался очередной этап строительно-восстановительных работ и работ по благоустройству и созиданию.



(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)