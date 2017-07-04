Российский ЗРК С-400 невозможно интегрировать в натовскую систему - министр обороны Турции

2017-07-04 15:46 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Российский ЗРК С-400 невозможно будет интегрировать в натовскую систему, сказал министр обороны Турции Фикри Ишык в интервью телеканалу TRT Haber.

По его словам, Турция в настоящее время очень нуждается в ЗРК С-400, и в связи с этим продолжаются переговоры с Россией.

По словам Ишыка, закупка ЗРК С-400 не означает, что Турция откажется от развития отечественной системы ПВО.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова продать Анкаре дальнобойные ЗРК С-400, а вопрос локализации производства в Турции будет зависеть от готовности турецкой промышленности.

«Мы обсуждали возможность продажи систем С-400. Мы к этому готовы. Что касается кооперации, то это отдельный вопрос, связанный с готовностью турецкой промышленности. Мы такую технику пока за границей нигде не производим», - сказал Путин.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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