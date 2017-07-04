Туркменская авиакомпания в 2017 г. начнет выполнять рейсы Ашхабад - Ташкент - Ашхабад

2017-07-04 15:52 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Ташкенте состоялись встречи между представителями Национальной авиакомпании (НАК) "Узбекистон хаво йуллари" ("Воздушные линии Узбекистана") и авиакомпанией "Туркменистан" по вопросу выполнения полетов между столицами двух государств, сообщила во вторник пресс-служба НАК.

Встречи были организованы в рамках исполнения меморандума о сотрудничестве между НАК "Узбекистон хаво йуллари" и АООТ авиакомпания "Туркменистан", подписанного в мае в ходе рабочего визита президента Узбекистана Шавката Мирзияева в Туркменистан.

"В ходе переговоров были обсуждены вопросы выполнения туркменским авиаперевозчиком полетов на направлении Ашхабад - Ташкент - Ашхабад", - говорится в сообщении пресс-службы НАК.

По итогам переговоров стороны подписали договоры на обслуживание и обеспечение бортовым питанием воздушных судов авиакомпании Туркменистана в международном аэропорту "Ташкент" имени Ислама Каримова.

Также рассмотрен проект коммерческого соглашения Интерлайн, предусматривающего взаимное признание перевозочных документов и дающего право обоим авиаперевозчикам оформлять авиабилеты на рейсы партнера.

Туркменский авиаперевозчик намерен начать выполнение авиарейсов по маршруту Ашхабад - Ташкент и обратно до конца 2017 года.

Как сообщалось ранее, Узбекистан с апреля восстановил регулярные авиарейсы с Душанбе.

(Автор: Демир Азизов. Редактор: Ирина Парфёнова)