Минздрав Азербайджана установит контроль над лицами, посещающими эндемичные по малярии страны

2017-07-04 15:59 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Министерство здравоохранения Азербайджана обеспечит контроль над лицами, посещающими эндемичные по малярии страны, а также над иностранными гражданами, прибывающими из этих стран.

Как сообщили Trend во вторник в министерстве, данный вопрос нашел отражение в плане деятельности, утвержденном приказом министра здравоохранения с целью обеспечения исполнения плана мероприятий по исполнению распоряжения Президента "О дополнительных мерах по повышению благоприятности бизнес-среды в Азербайджанской Республике и дальнейшему улучшению позиции страны в международных рейтингах" от 13 июля 2016 года", а также продолжения необходимых мер, направленных на усовершенствование законодательства и администрирования в сфере здравоохранения для повышения инвестиционной привлекательности страны.

Сред мер, которые будут приняты в сфере здравоохранения, в документе также определены профилактика, лечение туберкулеза, подготовка кадров в этой сфере, привлечение больных, зараженных СПИД-ом, к антиретровирусной терапии и другие актуальные вопросы.

Также в плане деятельности нашли отражение такие вопросы, как подготовка предложений по созданию методологии инклюзивного образования для обеспечения интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в общество и образовательную среду, достижению устойчивого социально-экономического развития, усовершенствованию системы социальной защиты и т.д.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)