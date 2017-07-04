12-летний азербайджанец возвратился в Баку победителем проекта "Футбол для дружбы" (ФОТО)

2017-07-04 16:02 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Юный футболист гусарского «Шахдага» Ряван Кязымов стал победителем футбольного турнира в Санкт-Петербурге в рамках пятого сезона детской международной социальной программы компании «Футбол для дружбы», сообщает Trend Life.

Во вторник по прибытии в Международный аэропорт Гейдар Алиев 12-летний футболист сказал, что счастлив, что принял участие в этой международной футбольной программе и принес в страну золотой кубок, перелает Trend.

Ряван Кязымов выступал в одной команде с игроками из Сингапура, Испании, Боливии, Болгарии, Аргентины, Чехии и Ливии. Руководил действиями команды тренер из Словении. Команде было присвоено условное название «Оранжевые».

В финальной встрече Оранжевая сборная одержала победу над Фиолетовой командой со счетом 4:3. Все участники были награждены медалями, грамотами и специальными призами от Российского футбольного союза. Азербайджан также представлял 12-летний журналист Асеф Айдемиров.

Турнир, который прошел под девизом дружбы и равенства, объединил под своим флагом юных футболистов из 64 стран. Мальчики и девочки 12 лет были объединены в 8 международных Сборных дружбы. Роль тренеров выполняли молодые специалисты из числа участников предыдущих сезонов проекта.

Международный детский социальный проект «Футбол для дружбы» реализуется компанией «Газпром» с 2013 года. Проект объединяет детей разных национальностей, разного пола, разных физических возможностей. Дружба, мир и равенство - ключевые ценности, которые продвигают участники «Футбола для дружбы». Цель проекта — развитие детского футбола, воспитание толерантности и уважения к различным культурам и национальностям у детей из разных стран. Ключевые ценности, которые поддерживают и продвигают участники, - дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь.

(Автор и фото – Эльчин Гусейнов)