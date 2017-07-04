Муттонен прибыла в Минск для участия в летней сессии ПА ОБСЕ

2017-07-04 16:21 | www.trend.az | 5

Председатель Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Кристин Муттонен прибыла в Минск для участия в 26-й летней сессии ПА ОБСЕ, передает корреспондент Белта.

Летняя сессия ПА ОБСЕ пройдет в Минске 5-9 июля и будет посвящена укреплению взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе. Повестка сессии складывается из докладов трех общих комитетов: по политическим вопросам и безопасности; по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде; по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам. Резолюции, принятые по итогам дискуссий, лягут в основу Минской декларации, в которой будут сформулированы рекомендации для национальных правительств, парламентов и международного сообщества по реагированию на встающие перед ним актуальные вызовы и угрозы.

В декларацию войдут также несколько дополнительных резолюций, которые инициируют отдельные парламентарии самостоятельно. Они затрагивают достаточно широкий круг вопросов: противодействие терроризму, миграционные вызовы, недопустимость разжигания межрелигиозной вражды, укрепление энергетической безопасности и др.

Как сообщал ранее председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, Беларусь для рассмотрения на сессии подготовила резолюцию "Разработка своевременных и эффективных законодательных, нормативных, административных мер реагирования на появление новых психоактивных веществ". Кроме того, белорусская сторона выступила соавтором нескольких резолюций, разработанных зарубежными коллегами. Эти документы, например, касаются борьбы с терроризмом (Россия), проблем нетерпимости и дискриминации на религиозной почве (Россия), предотвращения сексуальной эксплуатации детей в интернете (США), вопросов демократического развития ценностей мультикультурализма (Азербайджан).

Ожидается, что в Минск для участия в парламентских мероприятиях прибудет в общей сложности до 700 гостей.

Парламентская ассамблея ОБСЕ была создана в апреле 1991 года в Мадриде (Испания), в ее работе участвуют 323 парламентария, которые представляют 57 стран. Основными задачами являются содействие межпарламентскому диалогу, поддержка демократических институтов в государствах - участниках ОБСЕ, развитие сотрудничества и безопасности в регионе. Главное событие в деятельности ПА ОБСЕ - ежегодная летняя сессия, на которой выбираются руководство и должностные лица ассамблеи, принимаются декларации и резолюции.