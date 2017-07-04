На дороге, где сбили спортсменку, изменена скорость движения – ВИДЕО

2017-07-04 16:46 | www.oxu.az | 5

В Баку 28 июня на проспекте Нобеля житель Масаллинского района Алифага Мамедов на автомобиле BMW с государственными номерами сбил переходившую дорогу 22-летнюю Рейхан Мамедову.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, после этого в организацию дорожного движения на данном участке проспекта были внесены изменения.

Сначала перед автозаправочной станцией SOCAR, где произошел инцидент, был убран пешеходный переход, а теперь на дороге изменена максимально допустимая скорость движения.

Сообщается, что представители дорожной полиции и других структур осмотрели территорию и приняли решение снизить максимально допустимую скорость движения по всем полосам с 80 до 60 км в час.

Э.А.

