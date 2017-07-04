В МОМ сообщили о гибели трех тысяч мигрантов с начала года

2017-07-04 16:23 | www.trend.az | 5

Свыше 3 тысяч мигрантов и беженцев погибли по всему миру с начала года, передает РИА Новости со ссылкой на Международное агентство по миграции.

Согласно данным МОМ, с начала года в Европу морскими путями прибыла 101 тысяча 210 мигрантов и беженцев. Через Италию прибыли 85%, остальные — через Грецию, Кипр и Испанию. Эти цифры в два раза меньше аналогичных данных за тот же период в 2016 году.

При этом в Средиземном море погибли 2 тысячи 247 человек. Всего же в мире погибших или пропавших без вести с начала года насчитывается 3 тысячи 47 человек.