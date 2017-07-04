В Азербайджане утверждены условия предоставления грантов в системе образования

2017-07-04 16:26 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана утвердил сумму и условия предоставления грантов по развитию и инновациям в образовании, в том числе процедуры выдачи средств, требования по проведению мониторинга, отчета и оценки.

Согласно новым требованиям, основной целью при предоставлении грантов по развитию и инновациям в образовании является стимулирование здоровой конкуренции и инновационной деятельности в учебных заведениях.

Раз в год министерство образования будет проводить конкурс по предоставлению грантов. Грантовый конкурс будет проводиться по двум категориям – по проектам учебных заведений и по индивидуальным проектам.

Проведение конкурса и гранты будут финансироваться за счет ежегодно предусмотренных для этих целей средств в госбюджете для министерства образования, а также других источников, не запрещенных законодательством.

Сумма гранта, выделенного для одного проекта из категории учебных заведений, не должна превышать 100 000, для индивидуального проекта – 10 000 манатов.

В конкурсе, проводимом по первой категории, может участвовать любое государственное учреждение полного среднего общего образования.

Учреждения начального и среднего общего образования могут обращаться только с проектом совместно с учреждением полного среднего общего образования

В конкурсе, проводимом по индивидуальным проектам, смогут участвовать все педагогические работники, работающие в общеобразовательных учреждениях.

Гранты по проекту из первой категории, выигравшему конкурс, будут выплачиваться в три этапа. На первом этапе будет выделено 30 процентов предусмотренных средств, на втором – 40, и после предоставления итогового отчета по проекту в безналичной форме будут выплачены оставшиеся 30 процентов. При финансировании индивидуальных проектов грант предоставляется в два этапа. На первом этапе предоставляется 70 процентов предусмотренной суммы, на втором - в безналичной форме оставшиеся 30 процентов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)