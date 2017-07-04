Объем валютных резервов ЦБА вырос

2017-07-04 17:53 | www.apa.az | 8

Объявлен объем официальных валютных резервов, находящихся в распоряжении Центробанка Азербайджана.

Как сообщили АПА-Экономикс в ЦБА, объем официальных валютных резервов на 1 июля 2017 года составил 4 млрд. 964,1 млн. долларов, что на 15,88% или 680,2 млн. долларов больше по сравнению с соответствующим прошлогодним периодом. Валютные резервы Центробанка в июне выросли на 138,7 млн. долларов или 2,87%.

Рост с начала года составил 989,7 млн. долларов или 24,9%.