AZPROMO подпишет соглашение с Международным торговым центром

2017-07-04 16:29 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций подпишет меморандум о взаимопонимании с Международным торговым центром (МТЦ), говорится в распространенном во вторник сообщении министерства экономики Азербайджана.

Согласно сообщению, данный вопрос обсуждался в ходе встречи министра экономики Шахина Мустафаева с директором МТЦ Аранчей Гонсалез.

"Азербайджан придает большое значение международному опыту по развитию в стране малого и среднего предпринимательства и увеличению конкурентоспособности экспорта. Сотрудничество с МТЦ в данном направлении будет очень полезным", - сказал министр.

В свою очередь, Гонсалез отметила, что для сотрудничества с Азербайджаном существует большой потенциал.

"Существует хорошая возможность для успешного сотрудничества в рамках увеличения конкурентоспособности и выхода на зарубежные рынки продукции, произведенной малыми и средними предприятиями Азербайджана. Кроме того, есть потенциал для сотрудничества в рамках прямого выхода азербайджанской продукции на международные электронные коммерческие платформы, в частности на Ebay", - сказала Гонсалез.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)