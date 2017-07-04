Казахстанские сенаторы приняли участие в сессии ПАСЕ

2017-07-04 16:31 | www.trend.az | 4

Депутаты Сената Парламента РК Рашит Акимов, Аскар Бейсенбаев и Али Бектаев приняли участие в ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. Об этом пишет МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты. В повестку дня сессии ПАСЕ вошли такие вопросы, как ситуация в Беларуси, проблемы коррупции и парламентского контроля над ней, политическое влияние на независимые СМИ и журналистов. Члены Совета Европы обсудили миграционный кризис в Европе и вопросы интеграции беженцев. Также Парламентская Ассамблея рассмотрела ход выполнения решений Европейского суда по правам человека. В ходе поездки казахстанские сенаторы провели встречи со своими европейскими коллегами.