«Кюрдамирский кайман» взорвал соцсети в Азербайджане – ВИДЕО

2017-07-04 17:12 | www.oxu.az | 4

Азербайджанские пользователи соцсетей бурно обсуждают животное, которое нашли в Кюрдамирском районе.

Как передает Oxu.Az, канал ARB распространил информацию, о том, что в Кюрдамире нашли необычное животное, похожее на большую ящерицу.

Животное поймал у себя во дворе местный житель Сеймур Гусейнов. По его словам, он показал пойманное животное пожилым людям, но никто из них никогда такого не видел.

В свою очередь директор Института зоологии НАНА Эльман Юсифов заявил, что обнаруженная в Кюрдамире необычная рептилия является одним из представителей вида гладколобых кайманов – гладколобый кайман Шнайдера.

По его словам, гладколобый кайман Шнайдера не представляет опасности.

«Это совершенно безопасная и неядовитая тварь. Относится к подотряду ящериц. Таких ящериц можно много встретить на территории от Абшерона до Газаха. Они относятся к местной фауне».

Э.Юсифов порекомендовал не убивать таких ящериц.

Отметим, что новость о находке в Кюрдамире вызвал бурю эмоций в социальных сетях. Некоторые пользователи высмеивали необычную находку, а некоторые жалели, что ящерица оказалась в таком жарком регионе Азербайджана.

Эльвин Ахмедов