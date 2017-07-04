«Кюрдамирский кайман» взорвал соцсети в Азербайджане – ВИДЕО
2017-07-04 17:12 | www.oxu.az | 4
Азербайджанские пользователи соцсетей бурно обсуждают животное, которое нашли в Кюрдамирском районе.
Как передает Oxu.Az, канал ARB распространил информацию, о том, что в Кюрдамире нашли необычное животное, похожее на большую ящерицу.
Животное поймал у себя во дворе местный житель Сеймур Гусейнов. По его словам, он показал пойманное животное пожилым людям, но никто из них никогда такого не видел.
В свою очередь директор Института зоологии НАНА Эльман Юсифов заявил, что обнаруженная в Кюрдамире необычная рептилия является одним из представителей вида гладколобых кайманов – гладколобый кайман Шнайдера.
По его словам, гладколобый кайман Шнайдера не представляет опасности.
«Это совершенно безопасная и неядовитая тварь. Относится к подотряду ящериц. Таких ящериц можно много встретить на территории от Абшерона до Газаха. Они относятся к местной фауне».
Э.Юсифов порекомендовал не убивать таких ящериц.
Отметим, что новость о находке в Кюрдамире вызвал бурю эмоций в социальных сетях. Некоторые пользователи высмеивали необычную находку, а некоторые жалели, что ящерица оказалась в таком жарком регионе Азербайджана.
Эльвин Ахмедов