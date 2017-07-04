Россия поздравила США с Днем независимости

2017-07-04 17:20 | www.oxu.az | 4

Россия поздравила США с отмечаемым во вторник Днем независимости.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос ТАСС.

«Поздравили, поздравили», - сказал он. Лавров утвердительно ответил на вопрос, была ли послана в Вашингтон поздравительная телеграмма.

«Мы соблюдаем все дипломатические формальности», - в свою очередь, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Поздравление с национальным праздником - часть дипломатической традиции. В том числе, российский лидер ежегодно 4 июля направляет поздравление с Днем независимости США своему американскому коллеге.

Н.О.