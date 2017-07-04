Классное лето азербайджанской молодежи – активный отдых на природе (ФОТО)

2017-07-04 16:32 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Балакенском районе реализуется молодежный проект Support of Azerbaijan Youth (SAY): Solidarity, организованный общественным объединением İRƏLİ при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджана, Федерации спортивного ориентирования и Azərsun Holdinq, сообщили Trend Life в пресс-службе İRƏLİ.

Балакен был выбран "Молодежной столицей" Азербайджана в 2017 году и является одним из самых красивых мест страны. Регион, расположенный на северо-западе Азербайджана на склоне Большого Кавказа, выделяется своей очаровательной природой, архитектурными памятниками, богатой флорой-фауной. Большую часть Закатальского заповедника, известного редкой природой, составляют горы Балакена. Водопад Катех, являющийся чудом природы также находится здесь.

В проекте принимают участие более ста представителей молодежи, которые живут в палатках под открытым небом, проходят различные тренинги и семинары с известными экспертами, принимают участие в развивающих и ролевых играх, социальных, спортивных и интеллектуальных проектах.

Проект реализуется с 30 июня и за эти дни для молодежи проведены уроки по йоге и танцам, семинары "Командное творчество" и "Солидарность", практические занятия по альпинизму, симуляционные игры, интеллектуальные игры. Участники поделены на команды “Muğam”, “Xarı bülbül”, “Nar”, “Kəpəz”, “Xəzri”, “Alov”, “Buta”, “Qobustan” и соревновательный дух придает особенный адреналин. Каждый вечер завершается встречей у костра, где все делятся яркими впечатлениями.

"SAY: Solidarity" является пятой частью проекта SAY и посвящен Году исламской солидарности, объявленному в Азербайджане в 2017 году. Ранее реализованы такие проекты как “SAY:Könüllülük Akademiyası”, “SAY: Green”, "SAY: Multikulturalizm" и “SAY: Volunteering Festival”. Главная цель - пропаганда идей мультикультурализма, толерантности и исламской солидарности, построение диалога между цивилизациями и налаживание мостов культуры между народами, социальная активизация молодежи, развитие волонтерского движения.

Информационная поддержка проекта – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)