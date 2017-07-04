Азербайджанское пароходство обеспечило оперативный текущий ремонт судов в порту Алят (ФОТО)

2017-07-04 16:52 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - На судоремонтном заводе "Бибиэйбат" завершился ремонт плавучей мастерской, принадлежащей ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство", говорится в сообщении ЗАО, распространенном во вторник.

Согласно сообщению, мастерская уже отбуксирована и доставлена в новый Бакинский международный морской торговый порт в поселке Алят.

"Плавучая мастерская позволит оперативно обслуживать корабли, направляющиеся в порт Алят и работающие на Транскаспийском международном транспортном маршруте, что позволит сократить время на текущий ремонт кораблей. То есть, если раньше ремонт плавсредств осуществлялся на заводах "Бибиэйбат" и "Зых", то теперь он будет проходить непосредственно в Бакинском морском торговом порту", - говорится в сообщении.

В ходе ремонта были очищены и покрашены подводная и надводная части и верхние строения мастерской, обновлены крыша и защитные балки на палубе, отремонтированы все станки на производственной площадке, заменены системы отопления и пресной воды. Также на плавучей мастерской установлены водяные и фекальные баки вместимостью 17 кубометров каждый, телефонная станция на 20 номеров, заменена система санитарии.

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) пролегает через Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию и далее через Турцию и Украину - в Европу.

С первого июня 2016 года на ТМТМ в силу вступили новые конкурентоспособные тарифы.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)

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