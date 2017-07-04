Посол Саудовской Аравии: «Если Катар не выполнит наши условия, мы прибегнем к другому пути»

2017-07-04 18:39 | www.apa.az | 6

- По какой причине испортились отношения Саудовской Аравии с Катаром?

- Катарский кризис это проблема не только между Саудовской Аравией и Катаром. В нем участвуют Бахрейн, ОАЭ и Египет. Эти страны примерно 20 лет ведут переговоры с Катаром и требуют, чтобы эта страна не предоставляла убежище лидерам и представителям террористических группировок. В 2013 и 2014 годах в этом направлении даже была достигнута договоренность, подписаны соглашения. Но Катар проигнорировал эти соглашения. Эта страна оказывала как материальную поддержку террористам, так и предоставляла им убежище. В результате этого с целью защиты своих национальных интересов в сфере безопасности эти 4 государства были вынуждены приостановить дипотношения с этой страной. Этим мы также попытались заставить Катар изменить свою политику.

- Наряду с вопросом оказания поддержки террористам, также были выдвинуты такие требования, как приостановление деятельности канала «Аль-Джазира», прекращение отношений с Ираном и недопущение военного присутствия Турции в Катаре. Не означает ли это вмешательство в суверенные права страны?



- Вопрос в связи с финансированием террористов и предоставлением им убежища является самым главным среди требований. Требования в связи с другими двусторонними вопросами - это личный выбор этой страны. Это второстепенные вопросы. Лица, которым Катар предоставил убежище, были объявлены в розыск странами, гражданами которых они являются. В крупных странах мира их имена включены в список террористов. Этот шаг наносит удар по интересам стран Персидского залива. Это также противоречит интересам Катара. У нас нет проблем с народом Катара. Мы испытываем братские чувства к этому народу. Наша главная проблема – это вопрос оказания ими поддержки террористам.

- Предоставленные Катару 48 часов истекают. Что будет, если требования не будут выполнены?



- Мы надеемся, что все будет хорошо, и Катар положительно ответит на наши требования. Требование прекратить поддерживать террористов не является желанием одной страны. Это требование всего мира. Если требования не будут выполнены, мы будем вынуждены прибегнуть к другим путям, среди которых введение финансовых санкций. Мы стараемся, чтобы Катар прекратил настаивать на этом вопросе, который вредит ему самому. Данный вопрос становится причиной изоляции этой страны.



- Как может повлиять катарский кризис на отношения между Турцией и Саудовской Аравией?



- Мы надеемся, что одна из авторитетных стран мира – Турция займет в этом вопросе позитивную или как минимум нейтральную позицию. Мы хотим, чтобы Турция повлияла на поддерживающий терроризм Катар.



Малахат Наджафова.