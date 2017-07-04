Красавицам Азербайджана предлагают побороться за 1 миллион рублей

2017-07-04 17:28 | www.oxu.az | 5

Офисным красавицам Азербайджана предлагают побороться за 1 миллион рублей в конкурсе «Мисс Офис».

Как передает Oxu.Az, конкурс красоты «Мисс Офис» уверенно шагает по России уже 8-й год. И в этом году выходит на международный уровень.

Конкурс «Мисс Офис» - это состязание умных, красивых, успешных и талантливых девушек, которые сразятся за главный приз – 1 000 000 рублей и роскошную корону в финальном шоу 1 декабря в столице России – Москве.

Попробуйте прямо сейчас посмотреть на своих коллег в офисе под другим углом. Секретари, менеджеры, руководители, партнеры – все женщины, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни, прекрасны!

Задача конкурса «Мисс Офис» доказать, что красота и офис – вещи совместимые, а финальное шоу - поистине яркое и незабываемое событие, которое поражает своей постановкой, хореографией, музыкой.

В конкурсе могут принять участие девушки в возрасте от 18 до 30 лет. Семейное положение и наличие детей – не имеет значение. Среди участниц конкурса «Мисс Офис» сотрудницы таких компаний, как «Газпром», «Сбербанк России», Microsoft, Coca-Cola, «Росгосстрах», «Банк ВТБ 24», «Билайн», «Банк Открытие», «РЖД», Audi, «Ренессанс страхование», booking.com, «МТС» и многие другие.

Финалу конкурса нужно уделить особое внимание, ведь это деловое событие, которое проходит на лучших площадках Москвы. Здесь участницы демонстрируют не только внешние данные, но и интеллектуальные, а также творческие способности. Этим конкурс «Мисс Офис» и отличается от множества других конкурсов красоты. В этом году финал состоится 1 декабря в Московском дворце молодежи.

Оценивать красоту, грацию и ум участниц предстоит команде компетентного и авторитетного жюри, состоящего из политиков, актеров, писателей, звезд российской эстрады и шоу-бизнеса, а также общественных и культурных деятелей.

Более 1700 зрителей соберутся, чтобы поддержать участниц в зрительном зале. Болеют, переживают и голосуют за конкурсанток ежегодно около 10.000 зрителей в рамках онлайн-трансляции в Интернете.

«Победительница конкурса «Мисс Офис» - это собирательный образ женственности, красоты и образованности среди офисных сотрудниц», - рассказывают организаторы.

Главный приз - 1 000 000 рублей. Помимо этого в финале конкурса разыгрываются сказочные путешествия, модные гаджеты, ювелирные украшения, дизайнерская одежда, программы в лучших СПА-центрах, наборы элитной косметики и другие ценные призы!

Учредитель конкурса – универсальный интернет-магазин для бизнеса – компания «Комус».

Подробнее о конкурсе на сайте http://www.missoffice.ru/

Отправить заявку - http://www.missoffice.ru/anketa2017.php

Э.А.