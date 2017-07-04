Лавров ответил на вопрос о формате встречи Путина и Трампа

2017-07-04 16:55 | www.trend.az | 4

Формат встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может быть любым, какой им будет удобен, заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Любой, какой будет удобен", — сказал Лавров журналистам, отвечая на вопрос, определён ли формат встречи двух лидеров.

Во вторник помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что первая личная встреча Путина и Трампа согласована и состоится 7 июля "на полях" саммита "Группы двадцати" в Гамбурге. Чуть позже Белый дом подтвердил, что президенты РФ и США встретятся 7 июля.