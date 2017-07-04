Глава Еврокомиссии назвал президента Европарламента «нелепым»

2017-07-04 17:40 | www.oxu.az | 3

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал президента Европарламента Антонио Таджани «нелепым».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на AP, словесная дуэль между Юнкером и Таджани произошла в ходе пленарного заседания Европарламента.

Юнкер высказал недовольство в связи с отношением европарламентариев к заседанию. Из 700 членов в зале присутствовали лишь несколько десятков. Юнкер назвал такое отношение несерьезным. Таджани попросил его высказывать более уважительное отношение. «Комиссия не контролирует парламент. Это парламент должен контролировать комиссию», - сказал он. На это Юнкер отметил, что лишь несколько членов в парламенте контролируют комиссию. «Вы нелепы», - добавил он, обращаясь к Таджани.

Н.О.