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Стала известна первая компания, которую привлекут к строительству социального жилья

2017-07-04 17:50 | www.oxu.az | 4

В рамках строительства Ясамальского жилого комплекса, являющегося первым проектом Государственного агентства по жилищному строительству при президенте Азербайджанской Республики, обеспечено привлечение частных инвесторов к государственно-частному партнерству на конкурсной основе. 

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Госагенства, в результате оценивания представленных инвестиционных предложений по строительству на территории Ясамальского жилого комплекса трех многоэтажных жилых зданий, победителем первого инвестиционного конкурса объявлено ООО KAT Holding (www.katholding.az).

Л.А.

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