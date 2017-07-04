Известный иранский дирижер выступит в Баку

2017-07-04 17:28 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - Известный иранский музыкант и дирижер Бардиа Киярас выступит в Азербайджанском государственном музыкальном театре, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

В сентябре в рамках Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли на сцене театра будут представлены постановки "O olmasın, bu olsun" ("Не та, так эта") и "Arşın mal alan" ("Аршин мал алан") под управлением иранского дирижера.

Показ спектаклей состоится 23-24 сентября.

Отметим, что Бардиа Киярас не только дирижер, но и известный скрипач. Он выступал с концертами в Германии, Австрии, Дании, Швеции, Швейцарии, Испании, Италии, Франции, Великобритании и Бельгии.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)