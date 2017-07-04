Экс-депутат обратился к Айгюн Самедзаде: Ваш отец «давал время» Гейдару Алиеву на выступление

2017-07-04 18:00 | www.oxu.az | 5

Бывший депутат Милли Меджлиса, писатель Хейраддин Годжа резко отреагировал на статус композитора Айгюн Самедзаде о переехавших в столицу жителях районов.

Как передает Oxu.Az, больше всего писателя вывели из себя слова «Если не любишь Баку, возвращайся к себе и живи там».

Х.Годжа напомнил А.Самедзаде о прошлом ее отца – депутата Зияда Самедзаде:

«Уважаемая Айгюн Самедзаде! Вы пытались подстраховать себя, написав в статусе «Я не отдаю предпочтение своим землякам и родственникам», но получилось наоборот. Вы сказали: «Если не любишь Баку, возвращайся к себе и живи там». В свое время некоторые «бакинцы» препятствовали возвращению общенационального лидера Гейдара Алиева в Баку. Ваш отец Зияд Самедзаде в свое время долгие годы работал с общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Потом, будучи депутатом, ваш отец устанавливал регламент, «давал время» Гейдару Алиеву на выступление. Г.Алиев, выходя из себя, говорил, «Зияд Самедзаде, ты служишь конъюнктуре!». Странно, хотя по телевидению время от времени крутят эти кадры, а ваш отец вновь «работает» депутатом. В то время Гейдар Алиев заявил в прессе, что Баку не только для бакинцев, он является столицей для граждан Азербайджана.

Да, кому-то Баку не нравится, но он вынужден жить здесь. Как многие из нас…Но это не дает вам право указывать людям, где им жить! Не забывайте, что Баку многие годы управлялся и управляется людьми, приехавшими из района! Говоря о том, что выходцы из районов развели взяточничество в учебных заведениях, вы совершаете большую ошибку!

Что мне дает «День Баку», о котором вы говорите! Как был учрежден этот день? Что теперь делать, учреждать особый день в честь каждого района? Запомните раз и навсегда – бакинцы – часть населения Азербайджана и особо ничем не выделяются.

Надо перестать пытаться получать преимущество, говоря «Я коренной бакинец»!

Напомним, что композитор Айгюн Самедзаде недавно резко высказалась о выходцах из районов:

«Я не отдаю предпочтение своим землякам и родственникам. Считаю, что один из простейших способов откатить нацию назад – делить людей по этим признакам. Если человек приносит свой ум, знания, талант, способности в жертву местничеству, то это большая беда. Моя искренность подтверждается тем, что исполнители моих песен – выходцы из различных регионов Азербайджана. Вообще, я никогда ни в узком, ни широком кругу не позволяла себе заявлений «он бакинец, возвышайте его». Разговоры о местничестве развели те, кто приехал в Баку потом. Наверное, они скучают по дому и проявляют определенную агрессию, у них такая защитная реакция. Я все это понимаю, но это не причина не любить Баку.

Мне очень интересно, почему люди, которые так не любят Баку и бакинцев, живут именно здесь? Если не любите Баку, если у вас в каждом регионе есть маленькая Родина, возвращайтесь и живите там.

Я люблю Азербайджан, каждая пядь этой земли – моя Родина. Давайте не обижать ни Азербайджан, ни раскрывающий объятия каждому приезжему Баку. В День Баку я ответила на ваши статусы, выражающие недовольство Баку и бакинцами. Покойная мать говорила мне, что в ее время в университетах не брали взятки. Районские в качестве взятки за экзамен давали кур, сын и т.д. Окончившие университет за 10 яиц и 5 кг мяса стали профессорами и преподают людям…».

Зульфия Гурбанова

