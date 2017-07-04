Во Франции предотвратили покушение на президента страны

2017-07-04 18:08 | www.oxu.az | 5

Полиция Франции задержала мужчину после того, как стало известно о его планах убить президента Эммануэля Макрона. Он планировал напасть на главу государства 14 июля, во время празднования Дня взятия Бастилии, передает Oxu.Az со ссылкой на Life.

Трагедию предотвратили посетители игрового форума (его название не оглашается). Потенциальный киллер спросил у геймеров, где ему взять автомат, чтобы напасть на президента.

Убийство задержанный планировал совершить из-за политических заявлений Макрона. Также он хотел убить арабов, евреев, темнокожих и людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Н.О.