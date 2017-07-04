Центробанк Азербайджана выпускает ноты на 100 млн манатов

2017-07-04 17:30 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана зарегистрировала проспект эмиссии краткосрочных нот Центрального банка на общую сумму 100 миллионов манатов, сообщает во вторник финрегулятор.

В рамках обеих эмиссий будут выпущены один миллион нот стоимостью сто манатов каждая. Период обращения пакета эмиссии составит 28 дней.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать ноты могут только банки.

Официальный курс на четвертое июля составляет 1,7021 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)