Кыргызстан и Россия обсудили широкий спектр вопросов двухстороннего партнерства

2017-07-04 17:32 | www.trend.az | 4

Торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков сегодня в Чолпон-Ате встретился с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко, передает Кabar.

В ходе встречи был обсужден широкий спектр вопросов, касающийся двухстороннего партнерства, а также аспекты межпарламентского, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, сообщает пресс-служба ЖК КР.

Торага, поприветствовав гостя, выразил благодарность за участие в Международном культурно-образовательном форуме «Дети Содружества». Ч.Турсунбеков подчеркнул, что проведение на берегу Иссык-Куля данного форума превращается в добрую традицию.

Турсунбеков выразил удовлетворение продолжающемуся активному политическому диалогу между двумя странами на всех уровнях сотрудничества, способствующему решению актуальных вопросов по приоритетным сферам кыргызско-российского взаимодействия. «Уверен, ваш визит в Кыргызстан придаст ощутимый импульс дальнейшему развитию союзнических отношений и стратегическому партнерству между Кыргызстаном и Россией», - отметил Торага.

Касаясь межпарламентского взаимодействия Турсунбеков подчеркнул, что данный аспект диалога между странами способствует активному углублению стратегического партнерства.

Торага напомнил, что состоявшийся накануне визит Председателя Государственной Думы РФ В.Володина стал значимым событием в двусторонних отношениях, в ходе которого были обсуждены актуальные вопросы и определены перспективы сотрудничества. В частности участники встречи отметили важность предложения В.Володина после данного визита в Кыргызстан о признании кыргызстанских водительских прав на территории России.

Турсунбеков подчеркнул положительную динамику межпарламентских связей за последние несколько лет, как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях в рамках таких альянсов как МПА СНГ и ПА ОДКБ.

В свою очередь В.Матвиенко, выразив благодарность за приглашение посетить Кыргызстан с рабочим визитом в рамках которого запланировано ее участие в Международном форуме «Дети Содружества», отметила роль парламента Кыргызстана, который пятый год подряд проводит данный форум на берегу Иссык-Куля. «Это очень важное событие, в ходе которого дети стран СНГ имеют возможность сохранить и продолжить наши общие традиции дружеских уз, которые связывают наши страны», - отметила В.Матвиенко и подчеркнула, что повестка нынешнего мероприятия имеет важное культурно-гуманитарное значение.

В.Матвиенко выразила благодарность Торага за активную работу делегации Жогорку Кенеша в Межпарламентской Ассамблее, которая стала хорошей площадкой для диалога между странами, обмена опытом, гармонизации и синхронизации национальных законодательств стран-участниц в рамках принятия модельных законов, что позволяет сохранить единое гуманитарное, правовое пространство СНГ. «Благодаря усилиям лидеров наших государств и парламентов Кыргызстана и России взаимоотношения между нашими странами вышли на новый качественный уровень стратегического партнерства как в двустороннем, так и в рамках многостороннего форматов», - отметила она и выразила удовлетворение относительно регулярного межпарламентского диалога и обмена визитов на высоком уровне.

Участники встречи отметили, что в рамках Евразийского экономического союза отмечается рост товарооборота, изменение в условиях пребывания кыргызстанских граждан на территории России. «Главное, что со стороны парламента мы намерены и дальше делать все, чтобы укреплять Евразийский экономический союз»,- отметила она.

Также Председатель Совета Федерации ФС выразила удовлетворение относительно активного межпарламентского диалога между Кыргызстаном и Россией. «Эта активность показывает нашу заинтересованность в укреплении многоплановых связей с Кыргызстаном», - подчеркнула В.Матвиенко, отметив полный консенсус между всеми ветвями власти России в вопросе продолжения укрепления кыргызско-российского партнерства.

Стороны также коснулись вопроса делегирования парламентом России Миссии наблюдателей на выборах в Президенты КР, которые состоятся в октябре 2017 года.

Отметим, что во встрече также участие приняли заместитель Торага Жогорку Кенеша Данияр Толонов, депутаты Жогорку Кенеша Гулкан Молдобекова, Максат Сабиров, заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Ильяс Умаханов, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Баир Жамсуев, Генеральный секретарь - руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Алексей Сергеев, Чрезвычайный и Полномочный посол КР в РФ Болот Отунбаев, Чрезвычайный и полномочный посол РФ в КР Андрей Крутько.