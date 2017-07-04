В Иране беременная женщина убила 3 детей

2017-07-04 18:16 | www.oxu.az | 4

В иранской провинции Северный Хорасан беременная мать убила трех своих детей, а затем покончила с собой.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, 29-летняя женщина находилась на 6 месяце беременности.

Женщина, страдающая психических расстройством, убила трех своих детей 3,6 и 8 лет.

После этого женщина попыталась повеситься, но родственники вытащили ее из петли. Сейчас женщина находится в больнице. Супруг женщины оставил ее некоторые время назад.

Н.О.

