В результате взрыва ранены трое солдат армянской армии

2017-07-04 18:25 | www.oxu.az | 3

Трое военнослужащих армянской армии получили ранения в результате взрыва в воинской части.

Как сообщает Oxu.Az, в соцсети распространилась информация о взрыве во время тактических учений на полигоне на территории оккупированного Джебраильского района, проводимых одной из воинских частей армянской армии.

По предварительной версии, в результате произошедшего по неосторожности взрыва трое армянских военнослужащих получили осколочные ранения различной степени тяжести.

Посетивший племянника в военном госпитале Джебраиля некий Григорий В. прокомментировал это в соцсети. По его словам, была ампутирована рука одного из пострадавших в результате взрыва солдат.

Состояние одного из двух военнослужащих остается тяжелым, а один получил легкое осколочное ранение.

A.C.

