Вышла в свет новая книга о дипломатии Казахстана

2017-07-04 17:36 | www.trend.az | 3

Министерством иностранных дел издана книга «Казахстанская дипломатия: 25 лет на службе миру и развитию», приуроченная к юбилею внешнеполитической службы Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба министерства, пишет МИА «Казинформ». Книгу открывает приветственное слово президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, в котором раскрывается историческое значение Указа Главы государства от 2 июля 1992 года о создании Министерства иностранных дел независимого Казахстана. «Это был важный акт не только на пути институционализации внешнеполитической деятельности новой страны на политической карте мира, но и построения нашей государственности. Спустя четверть века мы можем твердо заявить, что отечественная дипломатия состоялась и динамично развивается, внося значительный вклад в успехи нашего государства. За это короткое время выполнена целенаправленная и кропотливая работа по выстраиванию дружественных и конструктивных отношений с нашими ближайшими соседями и всем мировым сообществом. Сегодня Казахстан является ответственным и авторитетным участником региональных и глобальных процессов», - отмечено в статье президента.

Книга «Казахстанская дипломатия: 25 лет на службе миру и развитию» содержит обзорный материал министра иностранных дел Кайрата Абдрахманова о деятельности внешнеполитического ведомства на современном этапе. Уникальными воспоминаниями и назиданиями новому поколению дипломатов поделились министры иностранных дел независимого Казахстана - Акмарал Арыстанбекова, Тулеутай Сулейменов, Канат Саудабаев, Касым-Жомарт Токаев, Ерлан Идрисов, Марат Тажин и Ержан Казыханов. Каждая из статей отражает этап становления и развития внешней политики Казахстана, включая установление первых дипломатических отношений с зарубежными странами, вступление в ООН, ядерное разоружение, делимитация государственной границы, созыв СВМДА и Съезда лидеров мировых и традиционных религий, председательство в ОБСЕ, ОИС и других международных организациях, активное участие в работе СНГ, ЕАЭС, ОДКБ и ШОС, Астанинский процесс по Сирии, другие важные события. «Нашему поколению повезло жить и трудиться в необычное время - в эпоху рассвета казахстанской государственности, высоким интересам которой целиком подчинена отечественная внешняя политика. Глобальная дипломатия президента Нурсултана Назарбаева явилась не просто важным атрибутом подлинной независимости страны, но и ключевым средством обеспечения её безопасности, развития и благополучия, укрепления международного мира и сотрудничества», - подчеркнул в своем обзоре глава внешнеполитического ведомства Кайрат Абдрахманов. В книге также представлены статьи ученых и сотрудников МИД РК о дипломатической практике Казахского ханства, казахстанских дипломатах советского периода, особенностях дипломатии в цифровую эпоху.

Издание содержит обширный фотоматериал из истории казахстанской дипломатии и красочные инфографики. В скором будущем книга поступит во все основные библиотеки и высшие учебные заведения страны. Книга будет интересной для всех, неравнодушных к вопросам внешней политики Казахстана.