Из Армении выводятся крупные суммы денег

2017-07-04 17:37 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ Только за пять месяцев, с января по май текущего года, из Армении было выведено за рубеж 356 миллионов 683 тысяч долларов, что на 42,6 миллиона больше, чем за тот же период прошлого года, передает АРКА.



Как сообщили официальные источники, значительная часть этой суммы, около 144 миллионов, была вывезена в Россию, а 64,4 миллиона – в США. Значительная часть денег ушла из Армении в качестве вывезенных наличных средств, а часть нелегальным путем вывезена в оффшорные зоны, говорится в статье.



В целом за последние девять лет отток капитала из Армении составил 7,9 миллиардов, - сообщил источник.



На запросы по этому поводу власти страны не комментируют даже легальный отток капитала.

(Автор: Эльмира Таривердиева)