Дочь армянского бизнесмена будет продавать колбасу, чтобы погасить штрафы

2017-07-04 18:36 | www.oxu.az | 7

Стритрейсерша Мара Багдасарян устроилась на работу в ООО «Нучар» — компанию по продаже мясных и колбасных изделий, которой владеет её отец.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Гонщица будет отвечать за работу с закупщиками. Зарплата Мары Багдасарян составит 50 тысяч рублей в месяц, но 15% из них уйдут на оплату многочисленных штрафов.

Мара Багдасарян стала известна после полицейской погони за «гелендвагеном» в мае 2016 года в Москве. Молодёжь из богатых семей демонстративно нарушала правила дорожного движения, провоцируя инспекторов, и записывала гонку на видео.

Ранее девушку приговорили к году исправительных работ с удержанием заработной платы в размере 15 процентов в пользу государства за использование поддельного больничного. Стрирейсерше приходилось убираться в ГБУ «Жилищник», орудуя веником и совком. Однако в последнее время она стала всё чаще прогуливать обязательные работы, за что ей теперь грозят новые неприятности. На прошлой неделе девушку задерживали трижды.

Н.О.